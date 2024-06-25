Депутат назвал дачникам идеальную площадь огорода

Депутат Чаплин: оптимальный размер дачного участка составляет 300 кв. м

Считается, что оптимальный размер дачного участка составляет 10 соток, однако для семьи из четырех человек подойдет участок 150-300 соток, заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Участок 10 соток позволяет высадить плодовые деревья, хвойные растения и построить удобный дом для отдыха всей семьи. Для точного определения размера огорода рекомендуется оценить потребности семьи в свежих продуктах. Например, семье из четырех человек может потребоваться около 30 килограммов картофеля, 20 килограммов моркови, 20 килограммов свеклы, 15 килограммов лука и чеснока, 10 килограммов зелени, 30 килограммов томатов и огурцов, несколько фруктовых деревьев и кустарников ягод.

«Для определения минимальной площади можете использовать следующие расчеты: картофель — примерно 40 квадратных метров, морковь и свекла — по 10-15 квадратных метров, лук и чеснок — 5-10 квадратных метров, томаты и огурцы — 20-30 квадратных метров, зелень — 5-10 квадратных метров», — поделился Чаплин. Таким образом, площадь участка, необходимая для удовлетворения потребностей семьи из четырех человек, составляет около 150-300 квадратных метров. Если есть желание добавить больше культур или иметь разнообразные сорта, площадь может увеличиться.

Ранее дачникам посоветовали определить качество воды в колодце. В этом помогут как лабораторные анализы, так и домашние средства.