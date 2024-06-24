Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 24 июня 2024Экономика

Дачникам посоветовали не пить воду из колодца

Дачников призвали проводить лабораторный анализ воды из колодца

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Прежде чем пить воду из колодца, важно определить ее качество. В этом помогут как лабораторные анализы, так и домашние средства, сообщают «БелНовости».

Эксперты отметили, что даже если вода кажется чистой и приятной на вкус, это не гарантирует ее безопасности, поскольку бактерии, химические загрязнители и тяжелые металлы могут быть невидимыми и не ощущаться.

Однако иногда визуальных и вкусовых признаков может быть достаточно для того, чтобы сделать вывод об опасности воды для здоровья. Например, вода может стать мутной, иметь неприятный запах или привкус. Иногда на поверхности появляются радужная пленка или осадок.

Самым точным методом проверки воды из колодца является лабораторный анализ. Специалисты могут определить наличие бактерий, вирусов, химических элементов и других загрязнителей. При этом существуют и домашние методы, которые помогут сделать предварительные выводы о качестве воды. Для этого дачники могут купить набор для самостоятельного тестирования. Он содержит индикаторные полоски для определения уровня кислотности, жесткости воды, наличия нитратов и других параметров.

Ранее дачникам назвали способ рассчитать правильный размер летнего душа на даче. Для этого следует обратить внимание на размер участка и рост членов семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв пожара в подмосковном НИИ резко возросло

      Женщин предупредили о требующих срочного обращения к врачу симптомах

      Одноклассник боевика из Дагестана описал его фразой «всегда с блатными номерами»

      США обозначили сроки использования Украиной доходов от активов России

      Россиянин выиграл в лотерею около 18 миллионов и не забрал их

      Дачникам посоветовали не пить воду из колодца

      Михаила Галустяна заподозрили в приеме «Оземпика»

      Количество уволенных Маском сотрудников оказалось больше планировавшегося

      Исламовед объяснил вербовку родственников чиновника для терактов в Дагестане

      В Верховной Раде высказались о месте основного удара российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше