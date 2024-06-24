Россиянам назвали правильный размер летнего душа на даче

Инженер Кудряшов: при проектировке летнего душа стоит обращать внимание на рост

Для расчета размера летнего душа на даче следует обратить внимание на несколько параметров. Советами по определению размеров с aif.ru поделился инженер Михаил Кудряшов.

Эксперт объяснил, что площадь, занимаемая душевой кабиной, не должна отнимать пространство, предназначенное для других нужд, например, огорода или цветника. Высота должна вычисляться исходя из того, что емкость солнечного нагрева с водой не должна попадать в тень и закрываться деревьями.

В душевой должно быть комфортно людям любого роста. Кудряшов посоветовал взять рост самого высокого члена семьи и прибавить к нему 20-30 сантиметров. Таким образом минимальная длина душевой кабины должна быть 150-170 сантиметров, высота — 220-300 сантиметров.

Следует рассчитать и объем емкости для воды. На одного человека хватит 10-12 литров воды, на семью из трех человек — 30-36 литров. К этим цифрам следует прибавить 10 литров на «усушку» и «утруску» (ниже уровня выпускного крана вода не используется). Минимальный объем таким образом составит 46-50 литров.

Емкость с водой рекомендуется размещать не непосредственно на крыше кабины, а на дополнительной подставке высотой 15-20 сантиметров.

Ранее дачникам посоветовали выкладывать дачные дорожки тротуарной плиткой или щебеночно-гравийным покрытием, поскольку эти материалы являются наиболее долговечными.