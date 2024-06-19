Россиянам назвали лучшие материалы для дачных дорожек

Дизайнер Воронова: дачные дорожки лучше всего выложить из тротуарной плитки

Дачные дорожки лучше всего выкладывать из тротуарной плитки или щебеночно-гравийного покрытия. Наиболее подходящие и долговечные материалы для этой цели россиянам назвала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметила, что дорожки прежде всего должны обеспечивать комфортное передвижение в любую погоду и прилично выглядеть. В связи с этим Воронова призвала отказаться от геотекстильных покрытий, кирпича, рубероида, а также дерева. По ее словам, из первых трех материалов трудно соорудить дорожки таким образом, чтобы на них не скапливалась влага, и, помимо этого, они быстро теряют первоначальный вид. Деревянное покрытие, хотя и смотрится эффектно, обладает теми же недостатками, а также может послужить дополнительным источником болезней и вредителей для сада и огорода.

Ландшафтный дизайнер посоветовала дачникам остановить свой выбор на щебеночно-гравийных покрытиях или тротуарной плитке. «Насыпка первых — дело по плечу даже неопытным дачникам. Можно подобрать различный гравий — по цвету, фактуре, размеру — и создать разные красивые композиции. После того как такая насыпка будет тщательно утрамбована, ходить по ней станет одно удовольствие, а об излишках влаги быстро забудете», — заверила она. Что касается тротуарной плитки, то Воронова рассказала, что уложить дорожку из нее самостоятельно будет сложнее, однако она даст комфорт передвижения при любой погоде, за исключением заморозков, когда поездки на дачу для многих неактуальны.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев порекомендовал при укладке дорожки промазать пространство между плитками водостойким грунтом, чтобы «закрепить» ее на одном месте.