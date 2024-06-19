Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 19 июня 2024Экономика

Россиянам назвали лучшие материалы для дачных дорожек

Дизайнер Воронова: дачные дорожки лучше всего выложить из тротуарной плитки

Фото: vvoe / Shutterstock / Fotodom

Дачные дорожки лучше всего выкладывать из тротуарной плитки или щебеночно-гравийного покрытия. Наиболее подходящие и долговечные материалы для этой цели россиянам назвала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в разговоре с aif.ru.

Эксперт отметила, что дорожки прежде всего должны обеспечивать комфортное передвижение в любую погоду и прилично выглядеть. В связи с этим Воронова призвала отказаться от геотекстильных покрытий, кирпича, рубероида, а также дерева. По ее словам, из первых трех материалов трудно соорудить дорожки таким образом, чтобы на них не скапливалась влага, и, помимо этого, они быстро теряют первоначальный вид. Деревянное покрытие, хотя и смотрится эффектно, обладает теми же недостатками, а также может послужить дополнительным источником болезней и вредителей для сада и огорода.

Материалы по теме:
Россиянам стало дороже ремонтировать дачи
Россиянам стало дороже ремонтировать дачи
17 июня 2024
Россиянам назвали самых опасных вредителей на даче
Россиянам назвали самых опасных вредителей на даче
13 июня 2024

Ландшафтный дизайнер посоветовала дачникам остановить свой выбор на щебеночно-гравийных покрытиях или тротуарной плитке. «Насыпка первых — дело по плечу даже неопытным дачникам. Можно подобрать различный гравий — по цвету, фактуре, размеру — и создать разные красивые композиции. После того как такая насыпка будет тщательно утрамбована, ходить по ней станет одно удовольствие, а об излишках влаги быстро забудете», — заверила она. Что касается тротуарной плитки, то Воронова рассказала, что уложить дорожку из нее самостоятельно будет сложнее, однако она даст комфорт передвижения при любой погоде, за исключением заморозков, когда поездки на дачу для многих неактуальны.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев порекомендовал при укладке дорожки промазать пространство между плитками водостойким грунтом, чтобы «закрепить» ее на одном месте.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Агент СБУ сел пожизненно за подрыв Моторолы. Он также пытался убить первого главу ДНР

      В ЦБ заявили о росте популярности кредитных карт в России

      В Пхеньяне начался государственный прием в честь Путина

      В МИД рассказали о подвиге российских журналистов на СВО

      Выявлены механизмы экстремально холодной зимы XVIII века

      Россиян предупредили о связанных с ЕГЭ мошеннических схемах

      Дачникам раскрыли способы спасти урожай от ливней

      Парикмахер назвал маскирующие облысение прически

      Участника СВО захотели выдвинуть на выборы губернатора в российском регионе

      Путин возложил венок к монументу в память о воинах Советской армии в КНДР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше