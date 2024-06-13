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08:13, 13 июня 2024Экономика

Россиянам назвали самых опасных вредителей на даче

Депутат Чаплин: клещи и плодожорка сильнее всего угрожают урожаю на даче

Фото: Erik Karits / Unsplash

Сильнее всего урожаю на даче угрожают белокрылка, морковная муха, клещи, листовертка, медведка, колорадский жук, а также шершень, попелица и плодожорка. Самых опасных вредителей на загородном участке назвал россиянам депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Овощам больше всего угрожает белокрылка — она питается листьями картофеля, томатов и капусты. «Морковная муха: предпочитает питаться морковью, а также свеклой и редисом, личинки разрушают корнеплоды, делая их непригодными для употребления. Клещи — питаются соками растений», — добавил Чаплин.

Парламентарий уточнил, что клещи наносят серьезный ущерб фруктовым деревьям и кустарникам — в том числе яблоням, вишне и смородине. Эти насекомые также могут переносить инфекционные заболевания — взрослые особи нужно незамедлительно удалять, предупредил эксперт.

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«Листовертка уничтожает листья огурцов, тыкв и баклажанов, оставляя лишь обглоданные остатки. Медведка — назойливый паразит, питается корнями садовых культур, особенно картофеля и моркови. Борьба с медведками может быть довольно сложной задачей», — рассказал Чаплин.

Среди опасных вредителей депутат также назвал жука долгоносика и колорадского жука, которые питаются деревьями и кустарниками, а также питающихся фруктами шершней. «Попелица питается листьями огурцов, тыкв и кабачков, может уничтожить весь урожай. Плодожорка — питается яблоками, сливами, вишнями, делая их непригодными для употребления», — заключил специалист.

Ранее россиянам раскрыли способы избавиться от муравьев на даче. Агрономы посоветовали посадить пахучие растения или привлекать на участок ящериц. Помочь могут также ловушки из емкостей с небольшим количеством сладкого сиропа.

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      Нина Ташевская
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