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12:24, 5 апреля 2024Экономика

Назван лучший материал для долговечной дорожки на даче

Эксперт Васильев: лучшим вариантом материала для дачной дорожки является камень

Фото: VanoVasaio / Shutterstock / Fotodom

Лучшим материалом для долговечной дорожки на даче является камень. Самый надежный вариант для такой дорожки назвал строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с News.ru.

По словам специалиста, подойдет «недорогой и плоский» материал, например кварцит галтованный (галтовка). «Это приятная на ощупь порода со сглаженными углами, по которой можно безопасно ходить босиком. Натуральные оттенки будут действовать на психику успокаивающе, а приятная текстура камня позволит вашим ногам отдохнуть», — отметил Васильев.

Помимо этого, хорошим вариантом также станет дорожка из тротуарной плитки, однако эксперт предупредил, что она потребует дополнительного ухода: бывает, что их кладут слишком близко к грунтовым водам, и через некоторое время они начинают «гулять», поэтому их плитки приходится возвращать на место. Из них также потребуется регулярно вырывать проросшую траву.

При этом Васильев призвал отказаться от дачных дорожек из дерева, поскольку во время дождя или росы они становятся очень скользкими, что чревато травмами. Он добавил, что древесина проигрывает вышеуказанным вариантам и в долговечности и с малой долей вероятности прослужит хотя бы два сезона.

В заключение эксперт посоветовал при укладке дорожки промазать пространство между плитками водостойким грунтом, чтобы «закрепить» ее на одном месте.

Ранее в апреле россиянам назвали лучшее время для приобретения дачи.

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      Полина Кислицына
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