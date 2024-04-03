Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Депутат Чаплин: лучше всего покупать дачу в конце весны

Зимой и осенью дачи дешевле, но лучше всего покупать их в конце весны. Оптимальное время для приобретения загородного участка назвал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Парламентарий пояснил, что в этот сезон получится более полноценно осмотреть территорию и дом, а также пообщаться с соседями и уточнить нюансы конкретного участка. «Зимой и осенью полностью оценить состояние дома и участка невозможно, так как некоторые недочеты можно списать на то, что "сейчас не сезон"», — отметил Чаплин.

При покупке дачи весной депутат посоветовал учитывать несколько факторов. Нужно обязательно проверить инфраструктуру — осмотреть все детали дома, крыши, окон, дверей и системы отопления, водоснабжения и электричества. Убедиться, что все работает и не требует срочного ремонта.

Затем следует осмотреть участок — узнать о наличии подземных вод или низин, проверить состояние посадок. Помимо этого, Чаплин порекомендовал изучить правовые документы на дачу и доступность инфраструктуры — магазинов, аптек, больниц и общественного транспорта.

Ранее парламентарий рассказал о способах защитить дачу от змей. Нужно очистить участок от мусора, поставить надежный забор и разбросать по территории смоченные в керосине или бензине тряпки.