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09:04, 3 апреля 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки дачи

Депутат Чаплин: лучше всего покупать дачу в конце весны

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Зимой и осенью дачи дешевле, но лучше всего покупать их в конце весны. Оптимальное время для приобретения загородного участка назвал россиянам депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет «Российская газета».

Парламентарий пояснил, что в этот сезон получится более полноценно осмотреть территорию и дом, а также пообщаться с соседями и уточнить нюансы конкретного участка. «Зимой и осенью полностью оценить состояние дома и участка невозможно, так как некоторые недочеты можно списать на то, что "сейчас не сезон"», — отметил Чаплин.

При покупке дачи весной депутат посоветовал учитывать несколько факторов. Нужно обязательно проверить инфраструктуру — осмотреть все детали дома, крыши, окон, дверей и системы отопления, водоснабжения и электричества. Убедиться, что все работает и не требует срочного ремонта.

Затем следует осмотреть участок — узнать о наличии подземных вод или низин, проверить состояние посадок. Помимо этого, Чаплин порекомендовал изучить правовые документы на дачу и доступность инфраструктуры — магазинов, аптек, больниц и общественного транспорта.

Ранее парламентарий рассказал о способах защитить дачу от змей. Нужно очистить участок от мусора, поставить надежный забор и разбросать по территории смоченные в керосине или бензине тряпки.

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      Нина Ташевская
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