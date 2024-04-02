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10:28, 2 апреля 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы защитить дачу от змей

Депутат Чаплин: разбросанные по участку тряпки с керосином спасут дачу от змей

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Reuters

Защитить дачу от нашествия змей помогут разбросанные по участку тряпки с керосином. Способы спастись от опасных пресмыкающихся раскрыл россиянам депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что сначала нужно разобрать завалы мусора и удобрений на территории участка. «Установите забор с хорошим ограждением внизу, чтобы змеи не проползли, то есть у основания забора не должно быть свободного пространства», — посоветовал Чаплин.

Кроме того, можно установить ультразвуковые, шумовые или вибрационные устройства, которые отпугивают змей и грызунов. Депутат рассказал, что змеи не любят запах керосина и бензина, поэтому можно обильно смочить этими веществами кусочки ткани и разбросать их по участку. «Правда, надо быть аккуратнее, чтобы не повредить рассаду», — предупредил парламентарий.

Ранее дачников предупредили о наказании за наличие на участке борщевика. Обычных россиян могут оштрафовать за такое нарушение на сумму до 5000 рублей, должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а юридических лиц — до 1 миллиона рублей.

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      Нина Ташевская
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