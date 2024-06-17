Россиянам стало дороже ремонтировать дачи

Средний чек материалов для ремонта загородных домов в России вырос на 2 %

В 2024 году россиянам стало дороже ремонтировать коттеджи и дачи — средний чек стройматериалов для загородных домов вырос на 2 процента (до 1422 рублей) с начала года. Такие данные приводят аналитики Почта банка в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Специалисты изучили транзакции клиентов и выяснили, что большая часть трат (92 процента) пришлась на покупку стройматериалов — красок, смесей, обоев и прочих. Россияне приобрели товары на сумму 2,2 миллиарда рублей — на 13 процентов меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Средний чек в этой категории вырос на 2 процента, до 1422 рублей. Подорожало также обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) — средний чек увеличился на 20 процентов, до 4232 рублей.

«Россияне на 14 процентов снизили расходы на ремонт загородных домов. Так, на строительные материалы, кровельные работы, а также на обслуживание инженерных коммуникаций, печного оборудования и бассейнов было потрачено 2,3 миллиарда рублей. При этом средний чек вырос на 30 процентов», — добавили аналитики.

Снижение трат на ремонт специалисты связывают с ростом цен на строительные материалы и на фоне этого более бережного отношения к загородному жилью. Россиянам стало выгоднее проводить плановое обслуживание коммуникаций, чем полностью менять вышедшее из строя оборудование.

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