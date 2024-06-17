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16:28, 17 июня 2024Экономика

Россиянам стало дороже ремонтировать дачи

Средний чек материалов для ремонта загородных домов в России вырос на 2 %

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В 2024 году россиянам стало дороже ремонтировать коттеджи и дачи — средний чек стройматериалов для загородных домов вырос на 2 процента (до 1422 рублей) с начала года. Такие данные приводят аналитики Почта банка в своем исследовании, пишет РИА Новости.

Специалисты изучили транзакции клиентов и выяснили, что большая часть трат (92 процента) пришлась на покупку стройматериалов — красок, смесей, обоев и прочих. Россияне приобрели товары на сумму 2,2 миллиарда рублей — на 13 процентов меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Средний чек в этой категории вырос на 2 процента, до 1422 рублей. Подорожало также обслуживание инженерных коммуникаций (вентиляция, теплоснабжение и водопровод) — средний чек увеличился на 20 процентов, до 4232 рублей.

«Россияне на 14 процентов снизили расходы на ремонт загородных домов. Так, на строительные материалы, кровельные работы, а также на обслуживание инженерных коммуникаций, печного оборудования и бассейнов было потрачено 2,3 миллиарда рублей. При этом средний чек вырос на 30 процентов», — добавили аналитики.

Снижение трат на ремонт специалисты связывают с ростом цен на строительные материалы и на фоне этого более бережного отношения к загородному жилью. Россиянам стало выгоднее проводить плановое обслуживание коммуникаций, чем полностью менять вышедшее из строя оборудование.

Ранее эксперты предрекли резкое подорожание дагестанскому камню, который считается популярным материалом для возведения зданий. При закрытии ПК ДКСМ — старейшего завода по добыче известняка-ракушечника в Дербенте — камень может вырасти в цене на 200 процентов.

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      Нина Ташевская
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