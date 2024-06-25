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08:01, 25 июня 2024Интернет и СМИ

Девушка увидела публикации мужа в интернете и подала на развод

Фото: Chad Madden / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как увидела публикации мужа в интернете и подала на развод. Большинство комментаторов поддержали девушку.

Автор поста написала, что замужем за супругом два года. «Я всегда придерживалась довольны либеральных взглядов, работала волотером в приюте для бездомных людей, а также в центре по оказанию психологической помощи», — отметила она и добавила, что ее муж всегда говорил ей, что их взгляды схожи.

Недавно она случайно обнаружила в сети публикации супруга, который, как оказалось, придерживается консервативных взглядов по социальным и политическим вопросам. «Он признался, что намеренно скрывал свои взгляды, так как знал, насколько для меня важны мои ценности», — написала героиня истории.

Девушка объяснила, что ее супруг опубликовал в сети пост о том, что женщины не должны работать и обязаны сидеть дома. По ее словам, в действительности ее супруг не имеет работы, а их семью она обеспечивает сама. «У меня такое чувство, что я больше не знаю его по-настоящему», — призналась она. В итоге, как отметила рассказчица, она подала на развод.

В комментариях под постом многие удивились тому факту, что мужчина считает, что женщина должна быть домохозяйкой, в то время как он сам не имеет работы. Большинство поддержало решение рассказчицы расстаться с супругом.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как узнала о секретном увлечении мужа и задумалась о разводе после восьми лет брака.

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      Олег Давыдов
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