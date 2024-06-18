Женщина узнала о секретном увлечении мужа и задумалась о разводе после восьми лет брака

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала о секретном увлечении мужа и задумалась о разводе после восьми лет брака. Большинство комментаторов поддержали женщину.

Автор поста написала, что она замужем уже восемь лет. Недавно она узнала, что ее супруг пристрастился к порно и много смотрел его на протяжении всего брака. «В итоге он сказал, что хочет заниматься сексом с другими людьми и предложил мне тоже попробовать секс с другими мужчинами», — отметила героиня истории и добавила, что согласилась на предложение мужа, пытаясь сохранить брак.

Девушка призналась, что встретила нескольких парней, которые относились к ней лучше, чем муж. «Они слушали меня и заставляли чувствовать себя желанной, чего у меня не было в браке, а затем муж стал умолять меня снова стать моногамными», — рассказала она. Автор отметила, что после лжи супруга и опыта общения с другими мужчинами она задумалась о разводе.

В комментариях под постом многие предположили, что мужчина не смог добиться желаемого результата от открытых отношений, в отличие от супруги, поэтому захотел сохранить брак и вновь стать моногамной парой. Комментаторы посоветовали рассказчице развестись с порнозависимым супругом, который плохо к ней относится.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Большинство комментаторов одобрили ее решение.