Домохозяйкам назвали домашнее средство для чистки окон

Эксперты «БелНовости»: можно мыть окна смесью уксуса и средства для посуды

Раствор воды, уксуса и средства для мытья посуды является проверенным домашним средством для качественной мойки окон. Об этом рассказали эксперты «БелНовости».

Специалисты уверены, что раствор не оставляет разводов и безопасен для здоровья. Для уборки рекомендуется использовать микрофибровые тряпки или специальные скребки. Перед тем как приступить к мытью окон, важно удалить с них пыль и грязь. Для этого подойдет мягкая щетка или сухая тряпка.

Важно соблюдать правильную технику мытья — от верхнего угла окна к нижнему. Это предотвращает стекание грязной воды на уже очищенные участки. Чтобы равномерно распределить чистящее средство, рекомендуется применять вертикальные и горизонтальные движения.

После основного мытья окон эксперты советуют протереть стекла сухой тряпкой из микрофибры или бумажным полотенцем. Это поможет убрать остаточные капли и придаст стеклам идеальный блеск.

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