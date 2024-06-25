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14:40, 25 июня 2024Экономика

Домохозяйкам назвали секретное средство от пыли

Эксперты призвали избавляться от пыли с помощью антистатика

Фото: František Čaník / Unsplash

Смесь из антистатика, шампуня и кондиционера для белья поможет домохозяйкам справиться с пылью. Советом с необычным рецептом поделились эксперты «ТутНовости».

Указанные компоненты следует размешать в ведре воды в произвольных пропорциях, пока не образуется однородный состав. Полученной смесью рекомендуется протереть поверхности. Эксперты уверяют, что средство надолго предотвратит оседание пыли в квартире.

Ранее советами о том, как предотвратить появление пыли в квартире, с домохозяйками поделилась гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук. По ее словам, в этом поможет не только частая влажная уборка, но и минимизация текстиля в помещении. Стоит также задуматься о хранении книг, которые являются «собирателями» пыли в помещении.

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      Мария Черкасова
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