Россиянам раскрыли способы предотвратить накопление пыли в доме

Эксперт по клинингу Савчук: минимизация текстиля сократит количество пыли в доме

Минимизация текстиля и частая влажная уборка помогут сократить количество пыли в доме или квартире. Способы предотвратить загрязнения раскрыла россиянам гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс».

«Побольше открытых пространств, поменьше текстиля», — посоветовала эксперт. Главными пылесборниками Савчук назвала ковры, шторы и незаправленные кровати.

При уборке специалистка призвала использовать влажную швабру или пылесос с водным фильтром. Помимо этого, эксперт порекомендовала пересмотреть систему хранения книг — они тоже собирают на себе много пыли.

Если дом стоит рядом с трассой или дорогой, то нужно реже открывать окна и задуматься над приобретением систем очистки воздуха. В прихожей стоит положить коврик, чтобы внутрь дома проникало меньше пыли, заключила Савчук.

Ранее домохозяйкам назвали необычный способ отмыть холодильник после разморозки. Специалисты посоветовали использовать зубной порошок — его нужно смешать с водой до состояния пасты. При обработке холодильника эксперты советуют уделить особое внимание сливному отверстию на задней стенке — именно оно часто является источником неприятных запахов.