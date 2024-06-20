Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:47, 20 июня 2024Экономика

Россиянам раскрыли способы предотвратить накопление пыли в доме

Эксперт по клинингу Савчук: минимизация текстиля сократит количество пыли в доме

Фото: Unsplash

Минимизация текстиля и частая влажная уборка помогут сократить количество пыли в доме или квартире. Способы предотвратить загрязнения раскрыла россиянам гендиректор клининговой компании Анастасия Савчук в беседе с «ФедералПресс».

«Побольше открытых пространств, поменьше текстиля», — посоветовала эксперт. Главными пылесборниками Савчук назвала ковры, шторы и незаправленные кровати.

При уборке специалистка призвала использовать влажную швабру или пылесос с водным фильтром. Помимо этого, эксперт порекомендовала пересмотреть систему хранения книг — они тоже собирают на себе много пыли.

Если дом стоит рядом с трассой или дорогой, то нужно реже открывать окна и задуматься над приобретением систем очистки воздуха. В прихожей стоит положить коврик, чтобы внутрь дома проникало меньше пыли, заключила Савчук.

Ранее домохозяйкам назвали необычный способ отмыть холодильник после разморозки. Специалисты посоветовали использовать зубной порошок — его нужно смешать с водой до состояния пасты. При обработке холодильника эксперты советуют уделить особое внимание сливному отверстию на задней стенке — именно оно часто является источником неприятных запахов.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин обратился к Западу по поводу Украины

      Путин заявил о переезде НАТО в Азию

      Путин обвинил Киев в агрессии против ДНР и ЛНР

      Путин заявил об отсутствии необходимости использовать солдат КНДР на СВО

      На Западе заявили о смене генсека НАТО в критический момент

      Для самых богатых людей Великобритании потребовали тюремные сроки за работорговлю

      Любителей ложиться спать после полуночи предупредили о последствиях

      Раскрыт секрет долголетия

      Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

      Путин напомнил об агрессии Киева в отношении ДНР и ЛНР до их вхождения в состав России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше