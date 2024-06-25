Допрос напавшей на дочерей и расправившейся с одной из них матери попал на видео

СК: напавшая на дочерей женщина рассказала, что после убийства пошла пить пиво

Россиянка заподозрила мужа в измене и в качестве мести напала с ножом на двух дочерей

Начало событий в новости Россиянка заподозрила мужа в измене и в качестве мести напала с ножом на двух дочерей

Напавшая с ножом и топором на двух малолетних дочерей мать рассказала на допросе у следователя о том, что после расправы с младшей дочерью она пошла пить пиво. Кадры с допросом подозреваемой с «Лентой.ру» поделились в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

На видео показано, как женщина в синем халате рассказывает правоохранителю о том, как напала на детей. Во время допроса женщина путалась в именах пострадавших детей.

По ее словам, после того, как она расправилась при помощи топора с трехлетней дочерью и порезала восьмилетнюю, она пошла во двор пить пиво и ждать мужа, чтобы «ему показать все это».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и о покушении на убийство. В ближайшее время она будет допрошена.

По предварительным данным, днем 25 июня отец семейства был на работе. В это время мать девочек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заподозрила его в неверности и решила отомстить, напав на детей. Женщина взяла топор и расправилась с его помощью с младшей дочерью. Девочка получила рубленные раны головы и шеи. После этого задержанная взяла нож и ударила им старшую дочь по шее. Ребенок госпитализирован. Сейчас врачи оказывают девочке необходимую помощь. Средняя девочка не пострадала.