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10:17, 25 июня 2024Силовые структуры

Россиянка заподозрила мужа в измене и в качестве мести напала с ножом на двух дочерей

Под Красноярском мать убила 3-летнюю дочь и напала на 8-летнюю из-за мести мужу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Под Красноярском, в Курагинском районе задержана 33-летняя местная жительница, которая заподозрила мужа в неверности и из мести напала с ножом и топором на двух дочерей. В результате нападения 3-летняя девочка не выжила, а 8-летняя доставлена в больницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и о покушении на убийство. В ближайшее время она будет допрошена.

По данным следствия, предварительно установлено, что преступление произошло в частном доме, расположенном в поселке Курагино. В этом доме проживала семья с тремя дочерьми трех, шести и восьми лет. Днем 25 июня отец семейства был на работе. В это время мать девочек, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заподозрила его в неверности и решила отомстить, напав на детей. Женщина взяла топор и расправилась с его помощью с младшей дочерью. Девочка получила рубленные раны головы и шеи. После этого задержанная взяла нож и ударила им старшую дочь по шее. Девочка госпитализирована. Сейчас врачи оказывают ей необходимую помощь. Средняя девочка не пострадала. Затем фигурантка позвонила своей знакомой и рассказала о произошедшем.

Ранее сообщалось, что жительница Омска напала с молотком на 9-летнего сына и с ножом — на 87-летнюю мать.

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      Анна Габай
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