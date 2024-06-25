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17:51, 25 июня 2024Мир

ЕС начал переговоры с Украиной о вступлении

В ЕС начались длительные переговоры с Украиной о вступлении
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Michael Buholzer / Reuters

Европейский союз (ЕС) начал переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Европы.

«Киев начал длительный процесс переговоров о вступлении в Евросоюз. В Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС-Украина», — отмечается в заявлении.

Дополнительно сообщается о проведении аналогичной конференции с Молдавией, в ходе которой также пройдут переговоры об условиях вступления в Евросоюз.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что короткого пути для Украины и Молдавии в ЕС не существует. Несмотря на то что путь будет трудным, он «полон возможностей» для Киева и Кишинева, добавила она.

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      Дарья Устьянцева
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