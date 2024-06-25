Глава Еврокомиссии высказалась о пути Украины и Молдавии в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: короткого пути для вступления стран в ЕС не существует

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, комментируя начало переговоров о членстве Украины и Молдавии в Европейском союзе (ЕС), напомнила, что короткого пути для вступления стран в ЕС не существует. Об этом она заявила в видеообращении, текст которого доступен на сайте ЕК.

«Они знают, что их путь будет трудным и требовательным. Переговоры о присоединении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства. Вот почему для этого нет короткого пути», — подчеркнула председатель ЕК.

Несмотря на то, что путь будет трудным, он «полон возможностей» для Киева и Кишинева, добавила фон дер Ляйен.

Ранее газета Financial Times (FT) писала, что основной этап переговоров о членстве Украины в ЕС начнется не ранее 2025 года, несмотря на то, что официальная дата начала обсуждений — 25 июня 2024 года. Сейчас Киеву предоставят «переговорную структуру» реформ и законодательства, которые необходимо принять, прежде чем Украина будет признана «готовой к присоединению».