Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 25 июня 2024Мир

Глава Еврокомиссии высказалась о пути Украины и Молдавии в ЕС

Глава ЕК фон дер Ляйен: короткого пути для вступления стран в ЕС не существует

Фото: ALESSANDRO DELLA VALLE / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, комментируя начало переговоров о членстве Украины и Молдавии в Европейском союзе (ЕС), напомнила, что короткого пути для вступления стран в ЕС не существует. Об этом она заявила в видеообращении, текст которого доступен на сайте ЕК.

«Они знают, что их путь будет трудным и требовательным. Переговоры о присоединении призваны подготовить кандидатов к обязанностям членства. Вот почему для этого нет короткого пути», — подчеркнула председатель ЕК.

Несмотря на то, что путь будет трудным, он «полон возможностей» для Киева и Кишинева, добавила фон дер Ляйен.

Ранее газета Financial Times (FT) писала, что основной этап переговоров о членстве Украины в ЕС начнется не ранее 2025 года, несмотря на то, что официальная дата начала обсуждений — 25 июня 2024 года. Сейчас Киеву предоставят «переговорную структуру» реформ и законодательства, которые необходимо принять, прежде чем Украина будет признана «готовой к присоединению».

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин оценил потенциал мирных предложений России. Они реально способны остановить конфликт на Украине

      В Евросоюзе упали доходы от экспорта алмазов

      Серию взрывов и пожар в российском регионе сняли на видео после сообщения об атаке ВСУ

      В России обвинили ЕС в нарушении закона из-за одной меры поддержки Киева

      Волков и Павлович поменялись местами в рейтинге UFC

      Россияне бросились скупать жилье бизнес-класса

      Названа цена квартиры Земфиры в Москве

      Отца ликвидированных в Дагестане боевиков заподозрили в мелком хулиганстве

      25-летний россиянин поел шаурмы и впал в кому

      Россияне раскрыли секреты финансовой грамотности для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше