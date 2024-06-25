ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму

Большая палата ЕСПЧ признала РФ виновной в нарушении ряда статей в иске по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признала Россию виновной в нарушении ряда статей в иске Украины по Крыму. Об этом стало известно из решения суда, опубликованного на официальном сайте организации.

Украина подала жалобу против России в марте 2014 года. Киев заявил, что Россия с 27 февраля 2014 года «осуществила эффективный контроль над Автономной Республикой Крым, что привело к многочисленным нарушениям Конвенции о защите прав человека».

«Суд единогласно постановил, что имело место нарушение статей 2 (Право на жизнь), 3 (Запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), 5 (Право на свободу и безопасность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), 7 (Наказание без закона), 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 9 (Свобода религии), 10 (Свобода выражения мнений), 11 (Свобода собрания), 14 (Запрещение дискриминации) и 18 (Ограничение применения ограничений прав) Европейской конвенции по правам человека», — значится в документе.

Отмечается, что суд признал частично приемлемой жалобу Украины об ответственности Москвы за «административную практику», которая привела к нарушениям прав человека в Крыму, но сочла недоказанными остальные обвинения украинской стороны, а также не стала рассматривать вопрос законности воссоединения Крыма с Россией с позиции международного права.

Ранее ЕСПЧ начал дело против Украины из-за пыток российского военного Дениса Резникого. Уточняется, что над военнослужащим издевались в плену и шантажировали его дочь.