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14:32, 25 июня 2024Экономика

Финская компания отказалась от закупки российского СПГ

Финская Gasum отказалась от закупки и импорта российского СПГ из-за санкций

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom

C 26 июля финская компания Gasum прекратит закупки и импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России из-за санкций ЕС, которые введены 24 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Ограничительные меры не позволяют расторгнуть контракт с «Газпромом» (выступает в качестве агента для поставок СПГ с принадлежаещго «Новатэку» завода «Криогаз-Высоцк»), но, как пояснили в Gasum, могут рассматриваться как форс-мажор в случае покупки энергоносителя на европейские терминалы, не подключенные к газораспределительной сети.

Компания подчеркивает, что намерена следовать всем санкциям Евросоюза. Ранее она уже останавливала закупку российского СПГ из-за сложностей в расчетах, но возобновила ее.

Новые санкции Евросоюза включают в себя запрет на перевалку российского СПГ в портах членов объединения. По оценкам аналитиков, это самая серьезная мера 14-го пакета. В первую очередь она угрожает поставкам СПГ из арктического региона, поскольку Россия имеет недостаточно газовозов ледового класса.

В настоящее время СПГ-танкер может вывезти партию из Северного Ледовитого океана, перегрузить ее на обычный газовоз, который отправится к конечному покупателю, а затем вернуться обратно. В новых условиях, отмечают эксперты, придется использовать более дорогие способы перегрузки с борта на борт, то есть возрастут издержки.

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      Платон Щукин
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