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19:41, 24 июня 2024Путешествия

Француз проехался на поезде по России и описал впечатления от агрессивных русских

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Французский турист проехался на поезде по России и описал впечатления от русских, которые сначала показались ему агрессивными. О своем опыте он рассказал в беседе с российским тревел-блогером Алексеем Кутовым, материал опубликован в его блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Путешествие европейца по Транссибирской магистрали состоялось в 2023 году и доставило ему много впечатлений. По словам иностранца, он тщательно готовился к поездке и заведомо снял наличные, зная, что французские карты в России не работают.

Европеец остался очень доволен поездкой и смог полностью погрузиться в культуру россиян. «В некоторые моменты русские казались ему грубыми и агрессивными, но оказалось, что это лишь стиль общения, а не реальная агрессия», — описал блогер ощущения своего собеседника.

Ранее российский тревел-блогер проехал на ретропоезде, стилизованном под эпоху СССР, из Туапсе в Гагру (Абхазия) и рассказал о его интерьере. Путешественник вспомнил, что на таких поездах ездили летом на море в Крым, Сочи или Абхазию жители Советского Союза.

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