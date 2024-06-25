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20:24, 25 июня 2024Забота о себе

Гинеколог перечислила тревожные признаки проблем с женским здоровьем

Гинеколог Мали: при сильных симтопах ПМС нужно обратиться к врачу

Фото: Anatoliy Karlyuk / Shutterstock / Fotodom

При нерегулярном менструальном цикле и сильных симптомах ПМС нужно посетить врача, считает акушер-гинеколог Шазия Мали. В беседе с Daily Mirror она перечислила и другие тревожные признаки проблем с женским здоровьем.

Первым поводом обратиться к врачу она назвала слишком короткую (меньше 21 дня) или слишком длинную (более 35 дней) продолжительность менструального цикла. Кроме того, Мали рекомендовала посетить специалиста, если цикл нерегулярный. Гинеколог объяснила, что причиной этого может быть как стресс, чрезмерные физические нагрузки, быстрое похудение, кормление грудью или прием контрацептивов, так и серьезные гинекологические заболевания, например, синдрома поликистозных яичников.

Еще одним поводом записаться к врачу Мали назвала очень обильную менструацию. По ее словам, сделать это нужно, если средства гигиены приходится менять чаще, чем раз в два часа.

Гинеколог отметила, что к врачу нужно обратиться также в том случае, если перед началом менструации женщина сталкивается с бессонницей, депрессией и перепадами настроения. Врач подчеркнула, что предменструальный синдром — это настоящий диагноз, который можно и нужно лечить.

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      Алиса Дмитриева
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