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20:26, 21 июня 2024Забота о себе

Врач назвал женщинам главные причины зуда половых органов

Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / Globallookpress.com

Зуд в области половых органов может возникать по причинам, с которыми женщина может справиться самостоятельно, а также по причинам, при которых потребуется помощь врача, рассказала гинеколог Екатерина Кургускина. В комментарии «Ленте.ру» врач назвала предпосылки к возникновению пикантной женской проблемы.

По словам доктора, зуд в интимной зоне может развиваться из-за механических повреждений (например, во время секса), эпиляции, ношения тесного синтетического белья, постоянного использования ежедневных прокладок, менять которые нужно каждые три-четыре часа. Также дискомфорт и зуд вызывают косметические средства, нарушающие микрофлору, и аллергические реакции.

Если устранить причину, то состояние нормализуется, отметила гинеколог. Однако иногда появление зуда может сигнализировать о развитии заболеваний, в этом случае требуется незамедлительно обратиться к врачу.

Самые распространенные причины — инфекции, передаваемые половым путем. Инфекционные вагиниты, вульвовагиниты, кольпиты в гинекологии встречаются чаще всего. Как правило, пациенты жалуются на зуд и жжение в интимной области, обильные выделения и неприятный запах. В этом случае необходимо пройти осмотр у гинеколога и сдать анализы

Екатерина Кургускинагинеколог

Жалобы на зуд, жжение и сухость в области промежности часто появляются у женщин в период климакса, отметила врач. Доктор объяснила, что из-за гормональной перестройки слизистая оболочка недостаточно увлажняется, что приводит к постоянному ощущению сухости, стянутости, иногда даже боли. Существует множество препаратов, которые помогут убрать все симптомы, отметила она.

Часто неприятные симптомы беспокоят женщину с таким заболеванием, как склероатрофический лихен вульвы. В этом случае зуд постоянный с усилением ночью, после физических нагрузок, горячего душа, половых контактов.

Часто женщины не обращается за помощью к врачам и заболевание приобретает тяжелую форму, что значительно затрудняет лечение и ухудшает прогноз. На поздних стадиях происходит деформация наружных половых органов

Очень схожие симптомы имеет и лейкоплакия вульвы, но при ней развивается гиперплазия слизистой, добавила доктор. «К сожалению, эти два заболевания трудноизлечимы и основная задача врачей — остановить дальнейшее развитие и облегчение симптомов. Пациентки находятся на постоянном диспансерном наблюдении у гинеколога. При отсутствии лечения эти болезни могут привести к раку», — подчеркнула специалистка.

Гинеколог также обратила внимание на то, что зуд может возникать при сахарном диабете, стрессах, паразитозе, при химио- и лучевой терапии, заболеваниях ЖКТ, лечении антибиотиками и гормонами.

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      Вера Владзиевская
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