Глава офиса Зеленского назвал целью Киева изображение горящего Кремля

Глава ОП Украины Ермак назвал целью Киева изображение горящего Кремля

Целью Украины в конфликте с Россией является изображение горящего Кремля. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию Time.

В разговоре с журналистом Ермак ответил на вопрос о целях Киева в противостоянии с Россией. Он указал на стоявший на столе керамический череп с изображением горящего Кремля.

«Это цель», — заявил глава ОП Украины, показав на изображение. Журналист отметил, что Ермак в ходе разговора пытался представить себя военачальником, несмотря на участие в дипломатических инициативах.

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на украинских чиновников назвала Ермака фактическим руководителем внешнеполитических инициатив Киева. Отмечается, что Зеленский лично дал главе ОП Украины карт-бланш на работу с иностранными партнерами.