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18:29, 25 июня 2024Бывший СССР

На Украине назвали фактического руководителя внешней политики

«УП»: Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сосредоточил в своих руках руководство внешней политикой Украины. Об этом пишет «Украинская правда» («УП») со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Собеседники «УП» отметили, что Ермак является фактическим руководителем большинства внешнеполитических инициатив Киева. Отмечается, что Зеленский лично дал главе ОП Украины карт-бланш на работу с иностранными партнерами.

«Но весь дипломатический трек — там Ермака, если бы и захотелось, заменить будет просто физически невозможно», — заявил анонимный чиновник. Издание подчеркивает, что руководитель офиса Зеленского стал фактически незаменимым в вопросе коммуникации украинского президента с миром.

Ранее газета The Times со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников назвала Ермака организатором увольнения экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Ермака также обвинили в узурпации демократических процессов и накоплении личной власти.

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      Юрий Леонов
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