Главную страну-союзницу США в Африке охватили протесты

Кению охватили протесты против повышения налогов

В Кении, которую власти США внесли в число своих главных союзников, уже несколько дней продолжаются протесты против повышения налогов, в ходе которых пострадали десятки человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в стране, ситуация остается весьма напряженной.

Уже к субботе, когда полиция использовала слезоточивый газ, а число пострадавших достигло 200 человек и появились жертвы, президент Кении Уильям Руто заявил, что гордится протестующей молодежью и намерен начать с ней диалог.

По данным западных СМИ, правительство африканского государства пересмотрело свои вызвавшие возмущение граждан. В частности, речь шла о введении 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой, а также налоге в 2,5 процента на автотранспорт и акциза на растительное масло. Тем не менее, несмотря на объявленные уступки, протесты в стране не утихают.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден объявил Кению «основным союзником США вне НАТО». В список таких стран входят 20 государств, среди которых Израиль, Египет, Аргентина, Пакистан, Южная Корея, Япония, Тайвань и Катар. Использование статуса связано с целями американских законов о зарубежной помощи и о контроле за экспортом вооружений.