Россияне рассказали о резком росте социального неравенства

«Платформа»: более половины россиян заявили о росте неравенства в последние годы

За последние годы социальное неравенство в России резко выросло, в первую очередь речь идет о разрыве в уровне доходов и жизни. Об этом заявили 53 процента участников опроса, проведенного социологическими компаниями ЦСП «Платформа» и «ОнИн». Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Снижение неравенства заметили только 13 процентов, а о его отсутствии рассказали только 4 процента респондентов. При этом более трети (37 процентов) уверены, что в период с 2015 года и по настоящее время неравенство стало наибольшим за всю историю страны, включая дореволюционный период.

Немногим меньшая доля (33 процента) полагают, что в Российской империи в 18-19 веках, во времена крепостного права ситуация была все же хуже. Что касается 1990-х годов, то с точки зрения неравенства они воспринимаются лучше, чем 2020-е.

Реже всего при вопросе о неравенстве участники опроса вспоминали время правления Никиты Хрущева (1 процент) и Леонида Брежнева (2 процента). Перестройку упомянули 9 процентов респондентов, а 1990-е — 23 процента.

Главной причиной существования неравенства в России отвечавшие назвали передачу социального статуса от родителей к детям (76 процентов). О том, что на него влияют усилия самих людей, говорят 26 процентов, а разный уровень физических и интеллектуальных способностей винят 29 процентов. Этот вопрос допускал несколько вариантов ответов.

Сильнее всего неравенство россияне замечают в экономической сфере (8,2 балла по десятибалльной шкале). Также высоко различие жизни в разных регионах (7,2 балла) и то, что возникает из-за проблем со здоровьем (6,9 процента). А вот ответы про неравенство мужчин и женщин и представителей разных конфессий звучали значительно реже.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объяснил повышение налогов для части граждан необходимостью сокращения неравенства.