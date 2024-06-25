Интимный момент между Кендалл Дженнер и ее возлюбленным попал на фото

Папарацци запечатлели интимный момент между американской моделью Кендалл Дженнер и ее возлюбленным, рэпером Bad Bunny. Соответствующие снимки публикует TMZ.

Пару заметили в Париже, когда они вместе направлялись в ресторан Ferdi. Манекенщица была одета в облегающий тело комбинезон серого цвета и туфли на каблуках, а музыкант предпочел брючный костюм в сочетании с черной базовой футболкой и белыми кроссовками.

В объектив папарацци попал интимный момент между знаменитостями: на размещенных фото видно, что исполнитель потрогал Дженнер за ягодицы, несмотря на камеры.

В январе сообщалось, что Bad Bunny возобновил отношения с супермоделью Кендалл Дженнер. По словам инсайдеров, пара приняла решение отправиться на отдых на Карибы как друзья, однако по окончании отпуска артист и модель приняли решение встречаться вновь.