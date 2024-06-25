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17:44, 25 июня 2024Ценности

Кайли Дженнер вышла в свет с прозрачным мешком на голове и подверглась насмешкам в сети

Фото: Backgrid UK / Legion-media.ru

Американская телезвезда Кайли Дженнер вышла в свет в необычном наряде и подверглась насмешкам в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых показала свой образ для показа бренда Schiaparelli, прошедшего в Париже в рамках Недели моды. Для мероприятия предпринимательница выбрала облегающее корсетное платье розового цвета, оформленное множеством сияющих стразов и глубоким декольте. Ее внешний вид дополнили объемная шелковая накидка и прозрачный мешок, который она надела на голову.

Фото: TheRealSPW / BACKGRID / Legion-media.ru

Последний аксессуар рассмешил многих пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Почему у тебя какой-то мешок на голове?», «Зачем ты носишь презерватив?», «Видимо, я что-то не так поняла, но зачем тебе москитная сетка на лице?», «Я, честно говоря, подумал, что твоя голова в каком-то пакете», «Хорошая идея, чтобы защититься от назойливых мух», — высказывались они.

Ранее пользователи сети высмеяли юбку из новой коллекции бренда Khy, создательницей которого является Кайли Дженнер. Тогда телезвезда опубликовала фото, на котором предстала в белом облегающем лонгсливе на молнии и мини-юбке с зашитыми внутрь краями.

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      Мария Винар
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