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09:41, 25 июня 2024Ценности

Юбку из новой коллекции бренда Кайли Дженнер высмеяли в сети фразой «старый подгузник»

Кадр: @kyliejenner

Пользователи сети высмеяли юбку из новой коллекции бренда Khy, создательницей которого является американская телезвезда Кайли Дженнер. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

26-летняя знаменитость поделилась фото, на котором предстала в белом облегающем лонгсливе, оформленном молнией, и мини-юбке с зашитыми внутрь краями. В описании к посту она уточнила, что данный комплект одежды будет доступен к покупке 27 июня.

Многие юзеры не оценили новинку от Дженнер и принялись критиковать ее следующими фразами: «Это самая уродливая юбка, которую я когда-либо видел», «Юбка выглядит как большой старый подгузник», «Это подгузник для большой девочки?», «Девушки, которые смогли получить эту одежду раньше, сказали, что качество — отстой», «Самый скучный бренд в мире».

В марте сообщалось, что модельер Джессика Йохансен-Белл обвинила Кайли Дженнер в краже дизайна одежды ее бренда.

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      Мария Винар
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