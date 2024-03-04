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16:24, 4 марта 2024Ценности

Модельер обвинила Кайли Дженнер в краже дизайна ее бренда одежды

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Модельер Джессика Йохансен-Белл обвинила телезвезду Кайли Дженнер в краже дизайна ее бренда одежды. Соответствующее видео дизайнер опубликовала на своей странице в TikTok.

Неделю назад 26-летняя предпринимательница представила коллекцию собственной марки Khy, где преобладали платья с закрученными рукавами. Однако Йохансен-Белл заметила, что данные предметы гардероба очень похожи на те, которые она выпустила четыре года назад. «Может, я ошибаюсь или все-таки Кайли Дженнер украла всю мою коллекцию?» — возмутилась женщина.

При этом Йохансен-Белл призналась, что в 2018 году сотрудничала с Дженнер и предоставляла ей вещи своего бренда Johansen для съемок. «Я обратилась к членам ее команды, и они ответили довольно быстро. Они сказали: "Мы разработали эти вещи благодаря упорному труду и инновационным идеям нашей команды"», — отметила она.

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Многие зрители поддержали дизайнера в комментариях под роликом. «Когда я впервые увидел одежду Дженнер, то сразу подумал о вашем бренде», «Кайли обдирает людей и ставит на этом свое имя», «Так подло с ее стороны», — писали они.

В то же время нашлись и те, кто не согласился с обвинениями модельера. «Вы сбиваете с толку! У вас чрезвычайно общий дизайн», «Они совершенно не похожи друг на друга», «Это тоже не вы придумали. Успокойтесь, Джессика», — прокомментировали они.

В феврале пользователи сети высмеяли новую коллекцию одежды Кайли Дженнер. Под их внимание попали фото бизнесвумен со съемки ее бренда Khy, которые она опубликовала в соцсетях.

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      Мария Винар
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