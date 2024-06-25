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11:30, 25 июня 2024Экономика

Китай призвал к тесному сотрудничеству стран мира

Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал противостоять разрыву экономических связей

Фото: Asanka Ratnayake / Reuters

Китай призывает страны мира тесно сотрудничать и противостоять разрыву экономических связей. Об этом в ходе встречи новых лидеров Всемирного экономического форума в Даляне заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, его цитирует агентство Xinhua.

Он также выступил за поддержание стабильных цепочек поставок и либерализацию торговли и инвестиций. Только благодаря взаимодействию и дополнению друг друга страну смогут «расширять границы развития и прокладывать путь к новым рубежам», добавил Ли Цян.

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Глава Госсовета Китая также призвал к углублению научно-технического обмена между государствами. По его словам, если страны будут думать только о собственных интересах, не учитывая интересы других, стоимость глобальных экономических операций возрастет, а экономические связи между регионами разорвутся, усиливая споры и противоречия.

Ранее Ли Цян назвал недостаточный внутренний спрос на китайскую продукцию и избыток производственных мощностей в ряде отраслей одними из главных рисков для сохранения темпов роста ВВП КНР в среднесрочной перспективе. Премьер уточнил, что база для «непрерывного восстановления и улучшения китайской экономики» после кризиса все еще не является достаточно прочной.

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