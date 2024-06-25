Колония для особо опасных преступников «Белый лебедь» закупила игровую приставку

Соликамская колония особого режима «Белый лебедь» закупила игровую приставку

В Пермском крае исправительная колония ИК №2 в городе Соликамск, известная как «Белый лебедь», закупила игровую приставку. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает издание URA.RU.

По данным издания, госконтракт, размещенный исправительных учреждением обнаружили на ресурсе ЕИС Закупки. Согласно техзаданию, приставка должна иметь восьмиядерный процессор, оперативную память на восемь гигабайтов, жесткий диск на 500 и графический процессор. Стоимость приставки руководство колонии оценило в 41 399 рублей. Цель закупки не уточняется.

Отмечается, согласно госконтракту поставщик обязуется поставить игровую приставку, а заказчик — принять и оплатить товар в порядке и на условиях контракта.

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