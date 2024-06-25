Президент Белоруссии Лукашенко заявил о желании всегда сотрудничать с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании всегда сотрудничать с Китаем. Его слова передает ТАСС.

«В свое время нас пытались оторвать от Китая, обещали многое. И мы Китай не предали. Это было пять-шесть лет тому назад. Мы сказали, что с Китаем будем сотрудничать всегда», — заявил Лукашенко.

По его словам, Пекин может использовать Минск для продвижения собственных интересов в Европе, а сам Китай является страной, которая должна сотрудничать с основными центрами опоры в мире.

Белоруссий лидер добавил, что встречался с председателем КНР Си Цзиньпином до того, как тот стал китайским лидером, и говорил ему, что Китай скоро станет державой, которая «будет определять погоду в мире».

Ранее Лукашенко заявил, что Москва всегда может рассчитывать на поддержку Минска на международной арене, а Россия и Белоруссия имеют общие позиции по всем вопросам. Он добавил, что дипломатические ведомства России и Белоруссии не имеют никаких проблем на площадках ООН и ОБСЕ и могут служить образцом для других министерств в работе в рамках Союзного государства.