Лукашенко заявил о поддержке России по всем вопросам

Лукашенко: Россия всегда может рассчитывать на Белоруссию на международной арене

Москва всегда может рассчитывать на поддержку Минска на международной арене, а Россия и Белоруссия имеют общие позиции по всем вопросам. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Министерства иностранных дел (МИД) России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«У нас абсолютно идентичная повестка, мы выступаем по всем вопросам с одних и тех же позиций, и всегда Россия может рассчитывать на поддержку Белоруссии по тем вопросам, где мы способны оказать поддержку», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что дипломатические ведомства России и Белоруссии не имеют никаких проблем на площадках ООН и ОБСЕ и могут служить образцом для других министерств в работе в рамках Союзного государства.

Помимо этого, белорусский лидер выразил благодарность Лаврову за принятие республики в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ранее Лавров пообещал, что Белоруссия станет участником организации на саммите в Астане. По его словам, все договоренности уже закреплены, Белоруссия будет принимать участие в саммите наравне с другими членами организации.