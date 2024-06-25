Лавров пообещал принять Белоруссию в ШОС на саммите организации

Лавров: принятие Белоруссии в ШОС будет первым актом саммита организации

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров пообещал принять Белоруссию в состав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане, передает ТАСС.

«Самым первым актом саммита в Астане будет официальное принятие Белоруссии в полноправные члены ШОС», — заявил Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, все договоренности уже закреплены, Белоруссия будет принимать участие в саммите наравне с другими членами организации.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Астане на полях саммита ШОС. Глава МИД Турции также заявил, что страна ждет российского лидера с визитом. По его словам, поездка Путина в республику может быть обсуждена в ходе предстоящей встречи глав государств.