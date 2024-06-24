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20:31, 24 июня 2024Мир

МИД Турции подтвердил намерение Эрдогана встретиться с Путиным в Астане

Глава МИД Турции Фидан: Эрдоган встретится с Путиным в Астане в ближайшие дни
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Астане в ближайшие дни. Намерение провести переговоры подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает ТАСС.

«В ближайшие дни господин президент, вероятно, встретится с самим господином Путиным в Казахстане», — заявил Фидан.

Глава МИД также заявил, что Турция ждет российского лидера с визитом. По его словам, поездка Путина в республику может быть обсуждена в ходе предстоящей встречи глав государств.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что президент Турции намерен встретиться со своим российским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3-4 июля в Астане.

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      Елизавета Мытарева
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