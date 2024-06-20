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01:26, 20 июня 2024
Мир
В Турции заявили о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС
Habertürk: Эрдогана хочет провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС
В
Турции
заявили о планах Эрдогана провести переговоры с
Путиным
на полях саммита
ШОС
.
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