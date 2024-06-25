Люди рассказали о самых безумных поступках ради секса

Пользователи сети рассказали о самых безумных поступках, которые они совершали ради секса. Своими откровениями они поделились на форуме Reddit.

Один мужчина рассказал, что приобрел вредную привычку, чтобы познакомиться с девушкой.

Я начал курить. Симпатичная девушка из моей общаги постоянно курила на улице. Я хотел с ней познакомиться и купил пачку сигарет, чтобы был повод. Мы встречались три года, а курил я 13. Сделка вышла так себе Mrtorbear пользователь Reddit

Другой участник форума вспомнил, как ради свидания ему пришлось потратиться и много ходить.

Мне было 16, и я взял такси, чтобы переночевать с девчонкой, которая жила в 20 километрах от меня. Уйти пришлось до восхода, автобусы не ходили, а еще 40 долларов на такси у меня не было. Пришлось идти домой пешком 20 километров. Я так дважды делал. Ужас Zondahhh пользователь Reddit

Пользователь afurrypotato рассказал, что работал с другом в столовой, когда учился в школе. Там же работали две девушки, с которыми они хотели завести отношения. Однако их графики не совпадали, и удавалось только перекинуться парой слов.

Мы решили организовать вечеринку для всех работников (больше 150 человек). Две недели собирали со всех деньги (более 1,5 тысячи долларов), закупили пиво, сделали коктейли и нашли дом, где можно было все устроить. И закатили вечеринку после трех недель подготовки, чтобы пообщаться (с надеждой переспать) с этими девушками. Вечеринка вышла настолько успешной, что превратилась в ежегодную традицию, которая продолжалась даже после того как мы окончили школу. И да, мы с ними переспали той ночью afurrypotato пользователь Reddit

Еще один мужчина попал в аварию на пути к сексу.

Однажды я разбил машину женщины, которая отправила меня в магазин за презервативами (я очень спешил). Я возвращаюсь, и она говорит: «У меня есть страховка, так что не позволим этому нас остановить CreativeWork4847 пользователь Reddit

На безумные поступки ради секса шли не только мужчины.

Не так уж безумно, но я однажды ехала два часа ради члена. Потом сбежала, когда он уснул, и поехала обратно в два часа ночи через жуткую грозу. Когда я выехала на шоссе, ливень был страшный. Вообще ничего видно не было. Лучше бы я там спать легла Terrible-Session-328 пользовательница Reddit

Другая пользовательница рассказала, что сбежала с работы ради секса.

Была на работе и сказала менеджеру, что мне нужно домой по неотложному делу (перепихнуться). Потом вернулась и как ни в чем не бывало доработала смену SlyGurl_ пользовательница Reddit

Ранее пользователи Reddit, которые просыпались во время операций и других медицинских процедур, требующих наркоза, рассказали о том, что видели и слышали в эти моменты. Один мужчина пришел в себя, когда ему делали операцию на бедренной кости.

