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00:31, 25 июня 2024Из жизни

Медсестра изменила мужу с директором больницы и пристрастилась к БДСМ

Фото: Artem Labunsky / Unsplash

В Таиланде медсестра начала изменять мужу с директором больницы и пристрастилась к БДСМ-сексу. Об этом сообщает The Thaiger.

30-летний мужчина по имени Бой рассказал, что у него с 28-летней супругой есть ребенок. В 2023 году жена начала ему изменять и часто не ночевала дома. 30 мая он заметил на ее теле синяки. Бой тайно залез в телефон женщины и обнаружил там видеозапись, на которой она занимается сексом с другим. Вскоре выяснилось, что это был директор больницы, где она работала.

Жена, по словам Боя, призналась ему в изменах и сказала, что предпочитает садомазохистский секс. Во время половых актов ей нравится использовать цепь, кнут, наручники и расплавленный воск. Женщина также заявила, что директор больницы, в отличие от мужа, умеет со всем этим обращаться. Бой сказал, что находил воск на ее больничном халате, однако не подозревал, откуда он там появился.

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При этом женщина заявила в интервью, что не изменяла мужу и много раз пыталась расстаться с ним, однако он был против. Она пояснила, что договорилась жить раздельно, и они «давно спали в разных спальнях». Тайка также сказала, что решила уйти от Боя не из-за страсти к БДСМ, а потому что «он был жесток с ней и крушил вещи дома, когда они ссорились».

В итоге обманутый муж решил подать в суд на жену за измену. Он также подал жалобу в Министерство здравоохранения. Директора больницы отстранили от должности до окончания расследования.

Ранее сообщалось, что сторонники супружеских измен стали идентифицировать себя как «любителей сладкого» и объединились в онлайн-сообщество. Члены клуба признались, что любят своих супругов, однако не могут жить без измен.

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      Никита Савин
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