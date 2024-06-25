Молодая блогерша разозлила 30-летних высказыванием об их любимой вещи

Молодая блогерша высказалась о любимой вещи 30-летних, чем разозлила последних. Соответствующий материал публикует The New York Post.

19-летняя представительница поколения Z Сара Кумер опубликовала видео, в котором заявила, что укороченные вещи, в том числе вечно модные кроп-топы, потеряли свою актуальность. По словам инфлюэнсера, в связи с растущей популярностью тренда на тихую роскошь девушки отказываются от укороченной одежды в пользу классических нарядов.

Подписчики блогерши не согласились с ее мнением, о чем написали в многочисленных комментариях. «Кроп-топы никогда не выйдут из моды», «Кроп-топ — это вечная классика», «Никогда не думала, что видео может так разозлить», «Обожаю кроп-топы и планирую носить их всю жизнь», «Кроп-топы в моде дольше, чем ты живешь. Какая глупость», — отмечали они.

Ранее в июне любимая вещь 30-летних вновь вернулась в моду. Речь идет о ремне итальянского бренда Gucci с крупной пряжкой с логотипом упомянутого модного дома.