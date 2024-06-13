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15:54, 13 июня 2024Ценности

Любимая вещь 30-летних вновь вернулась в моду

NYP: любимый миллениалами ремень Gucci вновь вернулся в моду

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Любимый аксессуар миллениалов неожиданно вновь вернулся в моду. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о ремне итальянского бренда Gucci с крупной пряжкой с логотипом упомянутого модного дома. Несмотря на то, что в сети популярную у 30-летних вещь прозвали «уродской и нелепой», знаменитости и модные блогеры принялись массово ее носить. Например, с таким ремнем появились на публике супермодель Белла Хадид и популярный актер Идрис Эльба.

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Согласно материалу, количество постов в соцсети X (бывший Twitter) на тему упомянутого аксессуара увеличивалось примерно на 18 процентов каждый день в течение последней недели. «Мода циклична, поэтому тренды из прошлого рано или поздно вновь становятся актуальными», — объяснил тенденцию модный эксперт Джорджио Амирабиле.

Ранее в июне противоречивая обувь из 90-х также вновь вернулась в моду. Речь шла о резиновой обуви.

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      Карина Черных
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