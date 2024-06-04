Противоречивая обувь из 90-х вновь вернулась в моду

NYP: популярная в 1990-х годах желейная обувь из резины вернулась в моду

Сандалии-джелли, которые в сети прозвали противоречивой обувью, вновь вернулись в моду в текущем сезоне. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Речь идет о резиновой обуви, которая была особенна популярна в 1990-х годах. Сейчас знаменитости все чаще появляются на публике в сандалиях, босоножках и балетках из упомянутого материала разных цветов, сочетая их как с платьями, так и с повседневными предметами гардероба, в том числе джинсами и шортами.

«Сейчас все больше трендов из 2000-х годов становятся актуальными, поэтому неудивительно, что желейная обувь стала модной. Такая обувь — ярчайший тред 1990-х и 2000-х годов», — заявила стилистка Джули Краус в разговоре с журналистами.

В мае появилась информация, что офисный стиль также стал трендом у знаменитостей.