Мужчина продал мусор и заработал шесть миллионов рублей

Мужчина из Австралии заработал состояние на сборе и продаже мусора

Мужчина из Австралии стал собирать мусор и заработал состояние. Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Житель Сиднея, 30-летний Леонардо Урбано заработал около ста тысяч австралийских долларов (почти 6 миллионов рублей) за год на сборе и продаже вещей, которые он нашел в кучах мусора. Правительство Австралии дважды в год дает возможность гражданам бесплатно избавиться от крупногабаритного мусора, поэтому в нужные даты в разных районах появляются бесхозные предметы. Каждое утро после завтрака Урбано садился на велосипед или в машину и искал на улицах такой мусор.

По его словам, лучший улов всегда в тех районах, где живут состоятельные люди, потому что они часто выбрасывают хорошие вещи из-за покупки новых. Например, они могут выбросить телефон старой модели только потому, что у него немного износилась батарея. Среди находок Урбано были люксовые сумки, кофемашины, украшения и даже деньги, забытые в карманах одежды. Так, он продал найденную сумку Fendi за 200 австралийских долларов (примерно 11,7 тысячи рублей). Кроме того, австралиец нашел много мебели и работающей бытовой техники: пылесосы, телевизоры, холодильники и компьютеры. Урбано сортирует найденные предметы, что-то оставляя себе, что-то продавая на маркетплейсах, что-то отдавая просто так. Если вещь не продается в течение одной-двух недель, он отдает ее бесплатно. «Я думаю, что хорошо раздавать вещи бесплатно. Так люди начнут думать о переработке и обращать внимание на мусор», — признался Урбано.

За год австралиец нашел 50 телевизоров, 30 холодильников, больше 20 стиральных машин, 50 компьютеров и ноутбуков, около 15 диванов, 50 пылесосов, 150 горшков с цветами, 100 ламп и элементов декора и 849 долларов (около 50 тысяч рублей). Среди находок была картина стоимостью 4,5 тысячи австралийских долларов (266 тысяч рублей). Урбано также рассказал, что никогда не покупает чистящие и моющие средства, поскольку, переезжая, люди всегда выбрасывают наполовину полные упаковки.

Ранее сообщалось, что в США женщина вышла замуж благодаря дампстер-дайвингу — поиску ценных предметов в мусоре. Она встретила будущего мужа в мусорном баке.