Женщина нашла мужчину в мусорном баке и вышла за него замуж

В США женщина вышла замуж благодаря любви копаться в мусорных баках

В США женщина вышла замуж благодаря необычному хобби. Об этом сообщает New York Post.

39-летняя Эрин Шеффилд занимается так называемым дампстер-дайвингом — поиском в мусорных баках различных предметов, которые впоследствии можно продать или оставить себе. Она впервые познакомилась с 35-летним Дэйвом в 2009 году в городе Буффало, штат Нью-Йорк, когда тот, как и она, копался в мусоре. Выяснилось, что мужчина тоже занимается дампстер-дайвингом.

Эрин и Дэйв обменялись номерами телефонов и начали совместно искать вещи на помойках. Они нашли учебники, дорогие калькуляторы, канцелярские принадлежности, моющие средства и другие предметы, которые затем продавали в сети. Спустя несколько месяцев совместной работы они стали парой. В апреле Эрин и Дэйв станут родителями дочери.

Супруги по-прежнему занимаются поиском предметов среди мусора. Некоторые из находок они приносят домой или дарят друг другу. «Я нашел розы на помойке к нашей годовщине. Они были прекрасными, даже не старыми», — рассказывает Дэйв. Помимо цветов, мужчина дарил возлюбленной кофейные кружки, подсвечники, свечи и цветочные горшки. А недавно у детского магазина супруги обнаружили выброшенные шезлонг для новорожденных, детское кресло и несколько детских бутылочек в упаковках.

По словам супружеской пары, они зарабатывают около 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) в год на продаже выброшенных вещей. В будущем они планируют открыть собственную компанию, где будут торговать предметами, найденными на помойках.

Ранее сообщалось, что жительница Турции подала на развод из-за того, что ее муж не соблюдал правила личной гигиены, и отсудила крупную компенсацию. Она заявила, что муж слишком редко принимает душ, не чистит зубы, носит одну и ту же одежду не менее пяти дней подряд, а также постоянно пахнет потом.