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18:27, 25 июня 2024Интернет и СМИ

На Google-картах обнаружили секретный американский военный подводный дрон

NYP: на Google Maps появился снимок секретного американского дрона Manta Ray

Фото: Google Maps

В сервисе Google Maps был обнаружен секретный американский военный подводный дрон Manta Ray. Об этом сообщает издание New York Post.

Дрон был замечен в порту Хаенем в Калифорнии. «Сверхсекретный прототип американского подводного оружия под названием Manta Ray был замечен зоркими пользователями Google Maps. Он до сих пор остается на виду у интернет-общественности», — говорится в материале.

Ранее обозреватель издания TWZ Оливер Паркен рассказал о внешнем виде Manta Ray. Он заявил, что подводный дрон оказался крупнее, чем, например, пилотируемая надводная лодка. Говоря о его габаритах, Паркен назвал Manta Ray огромным.

18 апреля в США был представлен прототип подводного дрона Manta Ray. Отмечалось, что военный аппарат предназначен для продолжительных миссий без участия человека.

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      Мария Большакова
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