На Украине из учебного центра сбежали мобилизованные заключенные с оружием

В Черниговской области из учебного центра сбежали мобилизованные заключенные

На Украине из учебного центра сбежали несколько мобилизованных заключенных. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Инцидент произошел в Черниговской области, в центре «Десна». По данным журналистов, заключенные были доставлены в него после их согласия вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Всего побег совершили шесть человек в военной форме, при себе они имели оружие.

«По данным источников, командование воинской части сообщило о бегстве командирам подразделений учебного центра», — говорится в публикации.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ВСУ. Тогда сообщалось, что всего в украинскую армию может быть мобилизовано не более 15 тысяч осужденных.

По состоянию на 17 июня на службу в ВСУ поступили около 3 тысяч экс-заключенных. По информации издания The Washington Post, из мобилизованных осужденных на Украине формируют штурмовые бригады, находящиеся под командованием обычных военных.