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03:29, 17 июня 2024Бывший СССР

Раскрыто число поступивших на службу в ВСУ осужденных

WP: на службу в ВСУ поступили более 2,7 тыс. осужденных

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

На службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) поступили более 2,7 тысяч осужденных мужчин. Это число раскрыло издание The Washington Post (WP).

Отмечается, что из бывших заключенных формируются штурмовые бригады, находящиеся под командованием обычных военных. По словам министра юстиции Украины Дениса Малюська, в первую волну планируется мобилизовать четыре тысячи осужденных.

Издание побеседовало с несколькими осужденными-военнослужащими. Одного из них, Эдуарда, приговорили к семи годам и семи месяцам лишения свободы за вооруженное нападение. Свой поход на фронт он объяснил желанием показать, что в нем «осталось немного человечности».

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий мобилизацию в ВСУ некоторых категорий заключенных. Предполагается, что такое решение позволит Киеву призвать не более 10-15 тысяч осужденных.

При этом привлекать на службу запрещено лиц, осужденных за терроризм, сексуальные преступления и ДТП со смертельным исходом.

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      Евгений Силаев
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