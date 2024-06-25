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14:42, 25 июня 2024Бывший СССР

На Украине задержали микроавтобусы с 47 уклонистами

В Одесской области Украины СБУ задержала 47 уклонистов в микроавтобусах

Фото: Nacho Doce / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила в Одесской области микроавтобусы и задержала 47 находившихся внутри военнообязанных мужчин, которые пытались нелегально пересечь границу. Об этом региональное управление ведомства сообщило в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Одесской области СБУ блокировала масштабную схему переправки уклонистов через государственную границу. Дельцы планировали переправить почти сотню уклонистов. (...) Оперативники СБУ 21 июня задокументировали попытку переправки через госграницу первой партии уклонистов. В частности, были остановлены четыре микроавтобуса с 47 мужчинами», — говорится в сообщении.

По данным СБУ, переправку украинцев за рубеж организовал местный житель, которому помогали сообщники, в том числе один правоохранитель. Цена проезда доходила до 17,5 тысячи долларов в зависимости от срочности. Сообщается, что мужчин подвозили к границе, после чего водитель объяснял им маршрут, по которому они могут обойти контрольно-пропускные пункты.

Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Украины Игорь Матвийчук сообщил, что ежедневно около 100 уклонистов пытаются пересечь границу и покинуть страну. Он уточнил, что речь идет об уклонистах, которых удалось задержать или о которых сообщили пограничники других стран.

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      Александр Курбатов
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