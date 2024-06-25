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19:11, 25 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности выполнить требования Венгрии ради членства в ЕС

Стефанишина: Украина готова выполнить требования Венгрии ради членства в ЕС

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина готова выполнить требования Венгрии по правам нацменьшинств ради членства в Европейском союзе (ЕС). Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает «Европейская правда».

Стефанишина заявила о готовности Киева принять дальнейшие меры по защите прав нацменьшинств. По ее словам, Украина готова продолжать двусторонние консультации с Венгрией по этому вопросу.

«Мы искренне нацелены решить 11 вопросов, поднятых, в частности, венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств», — заявила украинский вице-премьер. Чиновник добавила, что Киев настроен поддерживать хорошие отношения с соседними государствами.

Ранее Стефанишина заявила о помешательстве Киева на вступлении в ЕС. Она подчеркнула, что процесс вступления в ЕС является основным приоритетом для Владимира Зеленского.

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      Юрий Леонов
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